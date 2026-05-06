不動産マーケティングプラットフォームを提供するマーキュリーは、主要エリアの中古マンション価格動向を4月27日に発表した。調査は、対象エリアにおいて2025年1月〜2026年3月末の期間に流通した、流通時点における築年数が20年以内の中古マンションが対象となっている。全体概要全体を振り返ると、前期(2025年10〜12月)比で価格はマイナス2.7%〜プラス6.3%、新築分譲時からの平均価格騰落率はマイナス0.5ポイント〜プラス4.3ポイ