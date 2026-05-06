女子ゴルフの今季メジャー第1戦ワールド・サロンパス・カップは7日から4日間、茨城・茨城GC西Cで開催される。今年は戦いの舞台が3年ぶりに東Cから西Cに戻り、23年大会では160ヤードだった池越えの15番パー3は62ヤードも距離が短くなりツアー史上最短の98ヤードに設定された。距離は短いもののグリーンから手前の池に向かって急傾斜がついている上、芝は短く刈り込まれており、バックスピンで戻され、池に転がり込む危険性もあ