【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaが、5月5日、アニメイト池袋本店アニメイトシアターにて開催された「AOM presents Cheer Concert『ReoNa -よりみち-』」に出演した。イベントは、アコースティック編成によるライブパフォーマンスやトークに、来場者とのコミュニケーションを交えた構成。また本公演に際し、豊島区長・高際みゆき氏からメッセージも寄せられ、地域と文化活動の