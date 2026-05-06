「楽天２−１２日本ハム」（６日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが大勝し、連敗を２で止めた。同点で迎えた六回、２死一、二塁から、今季初めて４番に座ったレイエスの左前適時打で勝ち越し。さらに野村の左翼線適時二塁打で突き放した。レイエスは「打席に入る前、カストロと外野の間を抜くラインドライブの打球を打ちたいと話していた。イメージ通りの打球を打てたと思う」。野村は「ゴロにならないように引っ張る打