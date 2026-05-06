メジャーで日本人野手が躍動米大リーグではホワイトソックス・村上宗隆内野手がメジャー最多タイの14本塁打をマーク。ブルージェイズ・岡本和真内野手も5日（日本時間6日）のレイズ戦で10号ホームランを放つなど、日本人野手が活躍を見せている。米メディア関係者も5人の日本人野手の名前を挙げて注目。うち一人はまだメジャーデビューすらしていない選手だ。村上14発、岡本10発とルーキーが早くも2桁本塁打に到達。大谷翔平、