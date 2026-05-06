【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節】(プラスタ)八戸 0-1(前半0-1)湘南<得点者>[湘]山田寛人(6分)<警告>[八]澤田雄大(44分)[湘]アルトゥール・シルバ(29分)、加瀬直輝(31分)、池田昌生(90分)主審:田中玲匡