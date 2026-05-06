7日（木）から学校や仕事が始まる方も多いと思います。岡山県は一日を通して晴れそうです。香川県は夕方に一時的に雲が広がりますが、おおむね晴れそうです。 7日は6日（水）よりも気温が4℃前後上がって25℃以上の夏日になるところが多く、汗ばむ陽気となりそうです。 岡山市では7日の気温が6日より4℃上がりそうです。急激な気温の変化にお気をつけください。 日中は半袖でも快適に過ごせますが、朝晩はひんやりする