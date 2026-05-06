（台北中央社）台北メトロ（MRT）は5日、路線の延伸や乗客増に対応するため、同社用としては初めて韓国・現代ロテムが受注・製造した新型車両の第1編成が台湾に到着したと発表した。2027年半ばにも営業運転に投入する予定だとしている。台北メトロは、韓国に職員を派遣しメーカーと協力して厳格な製造監督や試験を行い、3年余りかけて新型車両10編成を製造したと説明。第1編成は今月2日に韓国・釜山港を出港し、5日午後に北部・新