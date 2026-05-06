台北メトロの新型車両 台湾に到着 現代ロテム製 27年にも営業運転へ
（台北中央社）台北メトロ（MRT）は5日、路線の延伸や乗客増に対応するため、同社用としては初めて韓国・現代ロテムが受注・製造した新型車両の第1編成が台湾に到着したと発表した。2027年半ばにも営業運転に投入する予定だとしている。
台北メトロは、韓国に職員を派遣しメーカーと協力して厳格な製造監督や試験を行い、3年余りかけて新型車両10編成を製造したと説明。第1編成は今月2日に韓国・釜山港を出港し、5日午後に北部・新北市の台北港に到着したという。
各車両はカバーが掛けられた状態で、全長約24メートル、幅約3.6メートル、高さ約3.6メートル、重量は最大で約42トン。税関手続きの後、早ければ6日深夜にも台北市北投区の車両基地に順次輸送される見込み。
その後、本線での動的試験や各路線のシステムとの適合性試験などを実施。安全性に問題がなく、各指標が基準を満たしていることを確認した上で、正式に営業運転に投入される。
製造費用は1編成当たり約5億9000万台湾元（約30億円）。車内は線路と平行に座席を配置したロングシートを採用し、動線のゆとりを確保した他、運転制御システム最適化が図られている。
（楊淑閔／編集：齊藤啓介）
台北メトロは、韓国に職員を派遣しメーカーと協力して厳格な製造監督や試験を行い、3年余りかけて新型車両10編成を製造したと説明。第1編成は今月2日に韓国・釜山港を出港し、5日午後に北部・新北市の台北港に到着したという。
その後、本線での動的試験や各路線のシステムとの適合性試験などを実施。安全性に問題がなく、各指標が基準を満たしていることを確認した上で、正式に営業運転に投入される。
製造費用は1編成当たり約5億9000万台湾元（約30億円）。車内は線路と平行に座席を配置したロングシートを採用し、動線のゆとりを確保した他、運転制御システム最適化が図られている。
（楊淑閔／編集：齊藤啓介）