｢5月を乗り切れるか｣ シンナー不足で塗装業者は悲鳴 ナフサショックの波は、どこまで押し寄せているのか？私は、政府が「ある」と言ってはばからない「シンナー」の実情を調べた。 【写真を見る】｢5月を乗り切れるか｣ シンナー不足で塗装業者は悲鳴 政府は｢目詰まり｣ 現場は｢在庫切れ｣ 深刻ナフサショック【大石邦彦解説】 高市総理は4月16日の中東情勢関係閣僚会議で、「シンナーメーカー