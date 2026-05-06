小泉今日子が5月2日、3日に日本武道館にて『KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を開催した。観月ありさ、渡辺満里奈のほか、松本伊代、早見優、本木雅弘といった“花の82年組“と呼ばれた面々がライブを鑑賞。Instagramにて記念写真がアップされている。 （関連：【画像】松本伊代、早見優、本木雅弘ら“花の82年組“も小泉今日子ライブで記念撮影） 観月は「パフォーマンスも勿論ですが