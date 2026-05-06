【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月5日にリリースされた&TEAM「We on Fire (Days of Youth ver.)」のスペシャルクリップ動画が公開された。 ■「青春時代」を思わせる瑞々しい雰囲気 「We on Fire (Days of Youth ver.)」は3rd EP『We on Fire』のタイトル曲である「We on Fire」を新たにRemixした楽曲。日頃から温かい応援を送ってくれるLUNE（&TEAMのファンネーム）への感謝の想いを込めた、