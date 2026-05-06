きょう未明、神奈川県川崎市の路上で50代の女性が倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は女性が車と衝突したとみて、死亡ひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前3時15分ごろ、川崎市中原区で「道路の真ん中に女性が出血して倒れている」と通行人から110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、川崎市に住む日野敬子さん（55）が路上に倒れていて、病院へ運ばれましたが死亡が確認されました。近くの横断