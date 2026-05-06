TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが6日に更新され、新キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。8日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、グリーンのTシャツ、濃緑色の長ズボンとミリタリー系を思わせる服装に身を包んだ若い男性のイラスト。前髪をおろした青年風