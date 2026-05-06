タレントの辻希美が5日、自身のアメブロを更新。「子どもの日」を祝して、自宅の男子メンバーが勢揃いした写真を公開するとともに、友人家族と過ごした賑やかな休日の様子を明かした。【映像】辻希美（38）の手作り弁当（複数カット）「今日は子どもの日でしたね」と切り出した辻は、「我が家のmen'sと夢」と息子たちと、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが並んだ写真を披露した。この日は、友人ファミリーの自宅を訪れ、恒例のBB