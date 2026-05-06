ゴールデンウイーク最終日の６日 広島市内では自転車のマナーアップを呼びかけるイベントが開かれています。 西区で行われているこのイベントは広島市などが自転車を利用する人に ルールやマナーを守ることの重要性を実感してもらおうと開催されました。 スタントマンによる自転車事故の再現や、ながらスマホのＶＲ体験などでマナーアップを呼びかけるほか パトカーの展示も