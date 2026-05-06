【今から始めて“ちょうどいい”DIY】目標にすべき先人のDIY実例を見てイメージを固め、さらにDIYテクも学んだら、あとはやるだけだ。というワケで最後は、ビギナーでも失敗しない賢い道具選びを「コレさえあれば！」と「コレも欲しい！」の両軸から指南する。＊＊＊「いざ、DIYを始めよう！」と思い立ったら、まずはどんな道具を選ぶべきか。これはどのレベルの作業を行うかで決まる。もちろん、ハイスペックであれば作業