◇出場選手登録【ソフトバンク】鈴木豪太投手、杉山一樹投手【日本ハム】堀瑞輝投手【楽天】鈴木大地内野手、佐藤直樹外野手【西武】堀越啓太投手【DeNA】深沢鳳介投手◇同抹消【日本ハム】福谷浩司投手【楽天】伊藤裕季也内野手、ゴンザレス外野手【西武】中村祐太投手【阪神】早川太貴投手