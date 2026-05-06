「帰り道になんだか涙が出てきて(笑)」――。呉城久美が、高橋一生との芝居で「すごい瞬間にちゃんと参加できてる」と感じ、思わず涙がこぼれた撮影を振り返った。呉城久美○呉城久美の人生が変わった瞬間は?映画『ラプソディ・ラプソディ』(5月1日よりテアトル新宿、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開)の公開記念舞台挨拶が2日、都内で行われ、高橋一生、呉城久美、芹澤興人、利重剛監督が登壇した。撮影の日々を振り返り、芹