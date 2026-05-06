チェルシーに所属するU−19イングランド代表FWジェシー・デリーが、無事を報告した。現在18歳のデリーは昨夏にクリスタル・パレスの下部組織からチェルシーの下部組織に加入。今年2月13日に行われたFAカップ4回戦のハル・シティ戦に途中出場してトップチームデビューを果たすと、その後の出場機会はFAカップ5回戦に途中出場したのみとなっていたなか、今月4日に行われたプレミアリーグ第35節のノッティンガム・フォレスト戦に