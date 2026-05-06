米Googleは5月5日（現地時間）、オープンモデル「Gemma 4」ファミリー向けに、Multi-Token Prediction（MTP：マルチトークン予測）ドラフターを公開した。投機的デコーディングに用いる軽量モデルで、出力品質や推論ロジックを劣化させることなく、最大3倍の推論高速化を実現するという。Apache 2.0ライセンスで提供され、Hugging FaceおよびKaggleからダウンロードが可能だ。通常のLLM推論では、1度に1つのトークンを生成する自己