元AKB48でタレント・実業家の板野友美（34）が6日、自身の公式サイトとYouTube、SNSにて、ホリプロを退所して独立することを発表した。【写真】「新しい挑戦」新ショットを公開した板野友美発表で「板野友美からのご報告」と書き出し、「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。15歳から19年間、本当にお世話になりました」と伝えた。これまでについて「思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を