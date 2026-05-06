イギリスの伝説的ロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズがおよそ3年ぶりに新作アルバムをリリースすると発表しました。記者「大きな歓声が上がりまして、メンバーがいま会場に入ってきました」ザ・ローリング・ストーンズは5日、アルバム「フォーリン・タングス」を7月10日にリリースすると発表し、メンバー3人が会見しました。ザ・ローリング・ストーンズミック・ジャガー氏「本当に楽しんで制作できた。だらだらと時間をか