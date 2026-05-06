「大相撲ＥＸＰＯ京王新宿場所」が８日に開幕し、京王百貨店新宿店の７階大催場で初開催される。８日には５月３０日と３１日に両国国技館で引退相撲断髪式を行う大山親方（元関脇北勝富士）と、桐山親方（元関脇宝富士）が相撲の歴史を振り返るトークショーを実施。両親方との記念撮影が行われる。９日には元横綱若乃花の花田虎上氏が相撲の魅力に関するトークショーを開催。実施後には２ショット撮影会を予定している。