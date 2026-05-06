2026年5月5日、台湾メディアの食尚玩家は、1〜3月の訪日外国人消費において、台湾が3884億円を記録して中国や韓国を抑えて1位になったと報じた。記事は、今年1〜3月の日本観光市場において中国の観光客数と消費額が激減したことを紹介。消費額は前年同時期の約5478億円から2715億円へと半減したと伝えた。その一方で、台湾、韓国、米国、オーストラリアの4カ国・地域がその穴を埋めたほか、タイやベトナムなどの東南アジア諸国やド