女優黒木メイサ（37）が5日、インスタグラムを更新。黒木は、メイクアイテムを前にした写真や、モノクロのショット、山でリラックスしている写真をアップし「日近ごろ、ほんとに周りに支えてもらってて、感謝の気持ちであふれてる。”わたしもそうありたい”と思う仲間に囲まれて幸せです」と記し、こどもの日を祝うメッセージを添えた。最近は、TBS系「リブート」に出演したほか、7月からはHuluオリジナルドラ「八神瑛子−上