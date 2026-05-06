全方位で大幅進化！ すでに先行予約が始まっているとのウワサも日産のコンパクトSUV「キックス」に、大きな変化の波が訪れています。日本では2020年導入の現行モデルが販売されている一方、北米市場ではすでに新世代のキックスが登場しており、日本への導入を待ち望む声がユーザーや販売現場の双方から上がっています。【画像】超カッコいい！ これがまもなくデビューする日産の新型コンパクトSUV「2代目キックス」です！ 画像