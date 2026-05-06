東京・赤坂の「赤坂Bizタワー仲通り」で、"初夏のイルミネーション"が開催中。2026年5月10日まで、7人組ガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」の楽曲「Best Match」にのせたイルミネーションが楽しめます。メンバーカラーで彩る特別仕様の演出NTTドコモ主催の「ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I」は、ME:Iがデビュー2周年を迎えた4月17日から開催中です。メンバーカラーで彩る特別仕様の演出で、エリア内には