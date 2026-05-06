昨年2月、イベントに登壇したEUのシェフチョビッチ欧州委員（共同）【パリ共同】欧州連合（EU）欧州委員会の通商担当閣僚に当たるシェフチョビッチ欧州委員は5日、米通商代表部（USTR）のグリア代表とパリで会談した。トランプ米大統領が主張するEUへの自動車関税強化を巡って議論し、EUは米側に昨年7月にまとめた貿易合意を順守するよう求めた。トランプ氏は1日、EUから輸入する自動車とトラックへの関税を25％に引き上げると