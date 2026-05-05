サッカーのU―17（17歳以下）女子アジア・カップは5日、中国の蘇州で行われ、1次リーグB組の日本はインドに3―0で快勝した。池田柚葉（C大阪ヤンマーU―18）が2得点した。開幕2連勝の日本は勝ち点6でB組2位以上が確定し、準々決勝への進出を決めた。（共同）