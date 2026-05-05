銀河系軍団レアル・マドリードの指揮官とは極めて難しい仕事だ。今季前半戦はシャビ・アロンソ、現在はアルバロ・アルベロアがチームを指揮しているが、両者とも大苦戦だ。アロンソは一部の選手と関係が悪化し、中でもFWヴィニシウス・ジュニオールとは折り合いが悪かった。アロンソはヴィニシウスを途中交代させることもあったが、これにヴィニシウスは納得していなかった。後任のアルベロアはヴィニシウスをフル出場させており、