（news zero藤井貴彦さん）きょうの藤井孝彦の静岡目線は、「こどもの日」を取り上げていきたいと思います。皆さん本当にこどもの日のいい思い出が記憶に残っていることと思いますが、こどもの日がそもそも一体何で祝日なのかということを一回おさらいしておきたいと思います。「国民の祝日」16個あるんですよ。これ実はその前これはもともと今の現状なんですけど、その前どれぐらい少なかったかというのを見ていただきますと、