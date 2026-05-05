「あんまり2ショットとかを……」俳優の仲里依紗が、結婚当初の知られざるエピソードを明かした――。仲里依紗○中尾明慶&仲里依紗夫妻、10年前の秘蔵写真を公開4月25日に更新されたYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』には、夫で俳優の中尾明慶がゲスト出演。4月18日に、13回目の“結婚記念日”を迎え、仲は、「結婚13年目で〜す! イエ〜イ! おめでとう〜!」と笑顔で祝福。中尾が、10年前のプリクラやプライベート写真など、