【2026 COFFEE GEAR】ぜひ家でも、ぜひ我が手で美味しいコーヒーを楽しみたい！ そう決心したモノこだわり派の『グッズプレス』読者であればいつかその道を究めることだろう。しかしまず知っておいた方がいい事柄もあるはず。そこで「UCCグループ」が運営する「UCCコーヒーアカデミー」を訪問し、同東京校講師の中井千香子さんに【おうちコーヒーはじめの一歩】を教えていただいたゾ！＊＊＊＜160ml＞カップ一杯のコーヒー