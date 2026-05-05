街乗り志向から生まれた後輪駆動モデルスズキの軽自動車といえば、多くの人が思い浮かべるのが「ジムニー」です。悪路に強い本格オフローダーとして長年支持されてきた存在ですが、その一方で、街乗りを意識した少し異色の仕様が存在していたことはあまり知られていません。特に駆動方式に注目すると、一般的なイメージとは異なるモデルが過去に展開されていました。【画像】超いいじゃん！ これがスズキ「“後輪駆動”のちい