街乗り志向から生まれた後輪駆動モデル

スズキの軽自動車といえば、多くの人が思い浮かべるのが「ジムニー」です。悪路に強い本格オフローダーとして長年支持されてきた存在ですが、その一方で、街乗りを意識した少し異色の仕様が存在していたことはあまり知られていません。

特に駆動方式に注目すると、一般的なイメージとは異なるモデルが過去に展開されていました。

【画像】超いいじゃん！ これがスズキ「“後輪駆動”のちいさなSUV」です！ 画像を見る（24枚）

この優れた走破性能こそが最大の魅力であり、アウトドア用途や過酷な環境での信頼性の高さにつながっています。

しかし、そうした特性とは一線を画す存在として、FR（後輪駆動）のみを採用したモデルが用意されていた時期がありました。

このFRモデルが登場したのは、1998年から2018年まで販売された3代目ジムニーの時代です。

3代目は18年ぶりのフルモデルチェンジとして登場し、それまでの角ばった無骨なデザインから、曲線を多用したやや柔らかなスタイルへと変化しました。

また、新しい軽自動車規格に対応するため、ボディサイズも拡大され、室内空間や使い勝手の向上も図られています。

基本的な駆動方式は従来通りパートタイム4WDでしたが、2000年9月に新たに追加されたのがFR仕様の「ジムニーL」です。

このモデルは、「本格クロスカントリータイプのジムニーを、シティドライブなどで気軽に楽しみたい」というニーズに応える形で企画されました。

つまり、オフロード性能を重視するユーザーだけでなく、日常の移動手段としてジムニーを選びたい層をターゲットにしたモデルだったのです。

ジムニーLは外観にも特徴があり、パールホワイトの専用カラーやスモークガラスが採用されていました。

さらに、スペアタイヤハウジングもファッショナブルなデザインとされ、従来の無骨な印象とは異なる軽快な雰囲気を演出しています。

内装においても専用のシート表皮が用いられ、カジュアルさを意識した仕上がりとなっていました。

アウトドアテイストを残しつつも、街中での使用にマッチするデザインが追求されていた点が特徴的です。

その後、2001年2月には「ジムニーJ2」という特別仕様車が登場します。このモデルはジムニーLの流れを受け継ぎつつ、さらにデザイン面での個性を強めた存在でした。

ジムニーLが基本パーツをベース車と共有していたのに対し、ジムニーJ2ではフロントバンパーやフロントグリル、ボンネットフードなどが専用デザインへと変更されています。

また、「ミスティブルー」という淡い水色の専用ボディカラーも設定され、より親しみやすく軽快な印象を与える仕上がりとなっていました。

従来の無骨さよりも、ファッション性や日常使いのしやすさを重視した方向性が明確に表れていたといえます。

しかしながら、これらのFRモデルは長期間販売されたわけではありません。ジムニーLの販売期間はわずか半年足らずで終了し、その後継といえるジムニーJ2も約1年ほどで姿を消しました。

販売台数も限られていたため、現在では中古車市場でもほとんど見かけることのない希少な存在となっています。

※ ※ ※

本来は悪路走破性を追求したモデルでありながら、あえてFR仕様を設定し、街乗り志向のユーザーにも訴求しようとした試みは、ジムニーの新たな可能性を探る挑戦だったといえるでしょう。

その結果として生まれたこれらのモデルは、短命に終わったものの、ジムニーの歴史の中で独特の個性を放つ存在として今も語り継がれています。