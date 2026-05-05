5月5日、船橋競馬場で行われた11R・かしわ記念（Jpn1・4歳上・ダ1600m）は、川田将雅騎乗の3番人気、ウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）、3着に6番人気のロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:38.6（良）。2番人気でD.レーン騎乗、コスタノヴァ（牡6・美浦・木村哲也）は、4着敗退。【レース動画】ウィルソンテソー