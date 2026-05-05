唐芋レアケーキ「ラブリー」は客室乗務員の口コミから人気に火が付き、今年、誕生から35周年です。一方、社内では数年前からある新商品の構想が進められていました。看板商品「ラブリー」の名を冠した新商品。その背景にあったのは。（詳しくは動画をご覧ください）