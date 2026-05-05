元乃木坂４６で俳優の西野七瀬が５日、都内で行われたアンバサダーを務める映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席した。西野はこの日、さわやかな水色のドレスに、輝くヒールを合わせて登場。抜群の透明感で会場を魅了した。トークでは「今までに体験した大冒険」が話題になり、西野は海中でウミガメと一緒に写る１枚の写真を紹介。「野生のウミガメに会いに行きました。ハワイだっ