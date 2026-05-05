ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、4月28日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、プロ野球・中日ドラゴンズのレジェンドである福留孝介氏との思いがけない出来事を明かした。山口一郎熱心な中日ファンで知られる山口は、「仕事をしてると、試合がもう始まっちゃってたり、終わっちゃってたりする。その間って結果を見ないようにするのよ。やっぱり家に帰っ