大型連休にあわせてJR秋田駅前では全国の“うまいもの”を集めたイベントが開催されています。こどもの日の5日は多くの家族連れで賑わっていました。先月末（29日）に始まった『秋田エキマエ春のグルメ屋台』は、秋田市のアゴラ広場と大屋根通りで行われています。宮城から福岡まで、全国から人気の屋台が集まっていて、おつまみやスイーツも含めた様々な“うまいもの”が販売されています。こちらは東京から出店、台湾の“