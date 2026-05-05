「連休もあすまで」という方も多いのではないでしょうか。熊本空港では、帰省や旅行で熊本を訪れた人たちのUターンラッシュでにぎわいました。けさ、空港には連休を熊本で過ごした人たちを見送る家族や友人の姿が見られました。愛知県から帰省したというこちらの家族は･･･。■愛知県から家族で帰省の男の子「ソバ道場行ったりお茶摘みしたりした。」 ■見送る祖母「(孫が)どんどん大きくなる。(成長が)楽しみですね。」