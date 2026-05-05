今年で55回目を迎えたRKK旗争奪選抜高校野球大会の決勝は、2度目の優勝を狙う有明と、春の県大会王者 九州学院が対戦しました。 【写真を見る】有明が東海大星翔・熊本工業・九州学院を撃破！8年ぶり2回目の優勝第55回RKK旗高校野球 有明は初回、先頭の永田晴輝がライト前ヒットで出塁すると、すかさず盗塁。さらに三盗も決め、チャンスを演出します。 1人の走者を加えて、無死一塁・三塁。 3番の工 修哉（たくみ・しゅう