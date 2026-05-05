未踏の大地が最も似合うディフェンダー最新のランドローバーで、粗大ごみを捨てに行く。お恥ずかしながら、少しうぬぼれた自分がいた。入口を遮る黄色いバーは、運転席から見ると遙かに下。高さ制限の警告看板が、目線のすぐ上にある。事務室のガラスへ映る姿を、つい眺めてしまう。【画像】蜜月2か月ランドローバー・ディフェンダー 110 オクタ90と130も全132枚公道が許されたディフェンダーでも、未踏の大地が最も似合うで