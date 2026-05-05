ブラジル南東部で小型飛行機がアパートに墜落し、乗っていた3人が死亡しました。【映像】バラバラになった小型飛行機（現場の様子）ブラジル南東部のベロオリゾンテで4日、5人を乗せた小型飛行機が3階建てのアパートに墜落しました。ロイター通信によりますと、パイロットと副操縦士を含む3人が死亡したということです。残る乗客2人はいずれも重傷で、病院に搬送されています。アパートの住民に負傷者はいないということです