ローカルPCでAIを使い始めるとき、Dockerの設定やGPUドライバの依存関係の解決に時間がかかるケースがあります。ワークステーションメーカーのPuget Systemsが公開した「Puget Systems Docker App Packs」は、1行のコマンドを実行するだけで生成AIや大規模言語モデルの実行環境を自動構築できるオープンソースのセットアップツールです。「ComfyUI」による画像生成から、チーム向けのローカルLLMサーバーまで、用途に応じた複数の