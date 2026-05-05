声優の上坂すみれ（34）が5日、自身の公式Xを更新。10年前との比較写真を公開した。「中の人による2026吹雪ちゃんと、2016吹雪ちゃんです」と書き出した上坂。人気ゲーム「艦隊これくしょん −艦これ−」に登場するキャラクターのコスプレをアップした。セーラー服姿を披露。変わらない美貌でファンを魅了した。ファンからは「羞恥心が無くなった、すみぺ」「垢抜けて綺麗になってるよ！！」「歴史を感じますね」「上坂さ