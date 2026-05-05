【モデルプレス＝2026/05/05】EXILE AKIRAが、5月3日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近&真之介のグルメドライブ〜」（毎週日曜12時45分〜）に出演。妻で台湾出身の女優・林志玲（リン・チーリン）との馴れ初めを明かした。【写真】EXILE AKIRA＆リン・チーリン、子どもとの手繋ぎショット◆AKIRA、結婚前はリン・チーリンと日帰り台湾デート「妻と最初に出会ったのは舞台。友達から始まって」とチーリンとの出会いを振り返った