5日午前、JR御茶ノ水駅近くの交差点で、信号無視をした車が別の車と衝突し横転する事故がありました。この車は、事故を起こす前に別の場所でスピード違反をしたうえ逃走したとみられています。警視庁などによりますと、5日午前10時すぎ、東京・文京区、JR御茶ノ水駅近くの湯島聖堂前交差点で、軽自動車と普通乗用車が衝突する事故がありました。男性が運転する軽自動車が赤信号を無視して交差点に進入し、普通乗用車と衝突、そのは