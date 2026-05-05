栃木県足利市で5日朝、トラックが自動車整備工場に突っ込み、運転手の男性が意識不明の重体です。トラックが車道から歩道を突っ切る形で乗り越え建物に突っ込んでいきます。午前8時過ぎ、足利市鹿島町で「トラックが建物にぶつかっている」と近所の人から110番通報がありました。警察によりますと、コンビニエンスストアで配送を終えたトラックが店の駐車場を出た後、道路を挟んで向かい側の自動車整備工場に突っ込みました。自動